Nie chciał się zatrzymać do kontroli. Padły strzały. Najpierw w powietrze, potem w opony

2.08 | 41-letni kierowca volvo gnał drogą z Kielc do Opatowa (Świętokrzyskie) z prędkością 197 kilometrów na godzinę. Tym samym przekroczył dozwolona prędkość o prawie 80 kilometrów. Kiedy zatrzymał go patrol policji, 41-latek powiedział, ze „nie wie, co w niego wstąpiło”.

