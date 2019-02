Półtorej tony polskiego mięsa na kebaby zatrzymane w Słowenii

Video: Aneta Regulska / Fakty po południu

9 ton mięsa z nielegalnego uboju trafiło na rynek. "Gdzie...

Mięso z chorych i martwych krów z polskiej rzeźni namierzyły francuskie służby. To prawie 800 kilogramów. Wołowina nienadająca się do jedzenia pojawiła się w kilkunastu krajach, w sumie było jej ponad 9 ton. W poniedziałek do Polski przylecą unijni inspektorzy.

»