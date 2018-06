Słoweńcy wybierają parlament





Foto: CHRISTIAN BRUNA / PAP/EPA/ | Video: Reuters TV W niedzielę na Słowenii trwają wybory parlamentarne

W niedzielę o 7. rano rozpoczęły się wybory parlamentarne w Słowenii. Według sondaży żadne z 25 ugrupowań nie będzie miało większości w 90-osobowym parlamencie. Największe szanse na zwycięstwo ma prawicowo-nacjonalistyczna Słoweńska Partia Demokratyczna (SDS).

Jej lider to były dwukrotny premier, 59-letni Janez Jansza. Pokonany w wyborach 2014 roku, prowadził poprzednią kampanię z więzienia z powodu zarzutów korupcyjnych. Został uniewinniony przez Sąd Konstytucyjny.

Razem przeciwko migrantom

"Chcą zatrzymać pozytywny rozwój". Premier Słowenii zrezygnował Premier Miro... czytaj dalej » W obecnej kampanii wyborczej, Jansza liczy na powrót do władzy, skupiając się na podsycaniu obaw przed imigrantami. Ma poparcie innego przeciwnika imigracji, premiera Węgier Viktora Orbana, który przyjechał nawet na jeden z jego wieców przedwyborczych.



W szczycie kryzysu imigracyjnego w 2015 roku przez Słowenię, w drodze do Europy Zachodniej, przeszło 500 tys. imigrantów. Obecnie, według oficjalnych danych, w kraju przebywa tysiąc uchodźców i starających się o azyl.



Według analityków, Janszy nie uda się powrócić do władzy, gdyż może nie być chętnych do utworzenia z jego ugrupowaniem koalicji, oprócz małej centroprawicowej partii Nowa Słowenia (NSi). Najbardziej prawdopodobny jest scenariusz, w którym kilka mniejszych ugrupowań utworzy koalicję, nie dopuszczając do niej SDS.

Antysystemowcy na drugim miejscu

Dotychczas drugie miejsce w sondażach zajmowało antysystemowe ugrupowanie Lista Marjana Szareca (LMS) - byłego satyryka i burmistrza miasta Kamnik, który w 2017 roku bezskutecznie ubiegał się o prezydenturę. W ostatnim tygodniu to ugrupowanie zaliczyło duży spadek notowań.



Według badania ośrodka Mediana, LMS, która nigdy nie startowała w wyborach do parlamentu, może otrzymać poparcie w wysokości 8,2 procent, a tuż za nią znajdzie się socjalliberalna partia SMC odchodzącego premiera Miro Cezara. Szef sztabu generalnego Słowenii odwołany. Za słaby wynik w teście sprawności bojowej Rząd Słowenii... czytaj dalej »



Na dalszych miejscach plasują się, z różnymi wynikami, Zjednoczona Lewica (ZL) i Demokratyczna Partia Emerytów Słowenii (DeSUS). Szanse na przekroczenie czteroprocentowego progu wyborczego mają też: konserwatywna Słoweńska Partia Ludowa (SLS), nacjonalistyczno-populistyczna Słoweńska Partia Narodowa (SNS) i Sojusz byłej premier Alenki Bratuszek.

Wyzwania przyszłego rządu

Głównym wyzwaniem dla nowego rządu rządem stanie się prywatyzacja największego państwowego banku Nova Ljublanska Banka. Ustępujący rząd zgodził się na jego sprzedaż, w zamian za zgodę Komisji Europejskiej na pomoc państwa dla tego banku w 2013 roku.



Nowy gabinet będzie się musiał także zająć reformą niewydolnego państwowego sektora ochrony zdrowia i systemu emerytalnego.



Lokale wyborcze w Słowenii zamknięte będą o godzinie 19. Zaraz po tym mają zostać opublikowane wyniki sondaży exit poll. Uprawnionych do głosowania jest 1,7 mln obywateli.