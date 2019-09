Przeleciał pod mostem dla uczczenia słoweńskiego wynalazku

110 lat temu, zaledwie sześć lat po braciach Wright, swój samolot skonstruowali bracia Rusjan żyjący w ówczesnych cesarsko-królewskich Austro-Węgrzech. Była to pierwsza tego typu maszyna w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Z okazji tej rocznicy pilot Benjamin Licer przeleciał pod najdłuższym kamiennym mostem kolejowym na świecie znajdującym się w słoweńskiej Nowej Goricy.

Licer dokonał spektakularnego lotu, chcąc uczcić wynalazek pokazany światu w 1909 roku w pobliżu miasta Gorizia położonego aktualnie we Włoszech, przy granicy ze Słowenią. Pilot przeleciał samolotem akrobacyjnym Zlin Z526 pod mostem Solkan, który jest najdłuższym kolejowym mostem kamiennym na świecie.

"Jeszcze nigdy nie widziałem czegoś takiego". Trzy dni powietrznych akrobacji W Gdyni trwają... czytaj dalej » Licer powtórzył ten sam wyczyn po raz czwarty. Wcześniej dokonał tego w 1999 (przy uczczeniu pamięci braci Rusjan), 2006 (podczas setnej rocznicy wzniesienia mostu) i 2009 roku (podczas setnej rocznicy pierwszego lotu braci).

Edvard Rusjan był pierwszym, który zaprojektował, skonstruował i poleciał samolotem w Europie Środkowej. Dokonał tego sześć lat po braciach Wright, którzy zapoczątkowali "powietrzny wyścig".

Razem ze swoim bratem Josipem wykonał w 1910 roku kilka udanych lotów. Rok później bracia wykonywali lot pokazowy na Bałkanach. Po udanym przelocie w Zagrzebiu, skierowali się do Belgradu. Tam, mimo ostrzeżeń o wietrze, zdecydowali się na kontynuację lotu. Mocne podmuchy jednak złamały skrzydła, co doprowadziło do katastrofy, w której zginął Edvard Rusjan.

Na jego pogrzebie zjawiło się czternaście tysięcy osób. Do tej pory pozostaje on legendą słoweńskiej awiacji.