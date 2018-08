"Jestem odważny i wytrwały". Słowenia ma nowego premiera





Foto: PAP/EPA/IGOR KUPLJENIK | Video: Reuters Marjan Szarec desygnowany na premiera Słowenii

Szef centrolewicowej i antysystemowej Listy (LMS) Marjan Szarec został w piątek desygnowany przez słoweński parlament na urząd premiera. 40-letni Szarec otrzymał 55 głosów w 90-osobowym parlamencie.

Piątkowa decyzja słoweńskiego parlamentu kończy trwający niemal miesiąc okres problemów z wyborem szefa rządu. 19 lipca były premier Janez Jansza, szef Słoweńskiej Partii Demokratycznej (SDS), która wygrała czerwcowe wybory, poinformował o nieudanej misji utworzenia koalicji rządowej. Słowenia wciąż bez rządu. Antyimigrancka partia nie znalazła koalicjantów Szef... czytaj dalej »

"Jestem odważny i wytrwały"

Szarec, którego ugrupowanie Lista Marjana Szareca zajęło w wyborach drugie miejsce, porozumiał się z czterema centrolewicowymi partiami - Socjaldemokratami (SD), Partią Nowoczesnego Centrum (SMC), Partią Alenki Bratuszek (SAB) i Demokratyczną Partią Emerytów Słowenii (DeSUS). Mają one łącznie 43 mandaty, ale nowy premier otrzymał także poparcie Lewicy (L), która ma 9 mandatów, jednak odmówiła wejścia do rządowej koalicji.



- Jestem odważny i wytrwały, i nie boję się wziąć odpowiedzialności za podjęcie próby poprawy sytuacji w naszym kraju - powiedział Szarec w inauguracyjnym przemówieniu do posłów.



Marjan Szarec wyraził także gotowość do wzmocnienia ochrony granic Słowenii, które są jednocześnie granicami strefy Schengen na Bałkanach. Chce w ten sposób walczyć z nielegalnymi migrantami, którzy próbują się dostać na Zachód Europy właśnie przez Słowenię. Słoweńskie media po wyborach: nic nie jest niemożliwe Słoweńska prasa w... czytaj dalej »



Szarec wyraził także głębokie przywiązanie do członkostwa Słowenii w Unii Europejskiej i NATO. Jego zdaniem Słowenię należy utrzymać "w twardym rdzeniu Europy", gdyż "jest to wielki sukces" jego kraju.

Dziennikarz, satyryk, polityk

Marjan Szarec po ukończeniu studiów był dziennikarzem, a następnie zajmował się działalnością satyryczną. Zyskał popularność dzięki występom radiowym, w których parodiował m.in. słoweńskich polityków.



W 2017 roku wystartował w wyborach prezydenckich. W pierwszej turze głosowania otrzymał 24,76 procent głosów, zajmując 2. miejsce, dzięki czemu przeszedł do drugiej tury. Tam przegrał z ubiegającym się o reelekcję Borutem Pahorem.

Źródło: PAP/EPA/IGOR KUPLJENIK Marjan Szarec (z lewej) desygnowany na premiera Słowenii