Asystentka premiera Słowacji Roberta Fico i szef jego kancelarii powiązani z włoską mafią? Do takich wniosków doszedł dziennikarz prowadzący w tej sprawie 18-miesięczne śledztwo. Nie dokończył go, bo zginął. Jan Kuciak został zamordowany wraz ze swoją dziewczyną. I chociaż w tej sprawie nikt nie przyznaje się do mafijnych powiązań, to i asystentka, i szef kancelarii podali się do dymisji. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

