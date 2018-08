"Konstytucja" nie znieważa. Umorzone śledztwo w sprawie koszulki na pomniku

Video: TVN 24

Poznańskie rzeźby z Cytadeli z koszulkami "Konstytucja"

11.08. | 55 "Nierozpoznanych" z poznańskiej Cytadeli ubrano w koszulki z napisem "Konstytucja". W ten sposób poznański Komitet Obrony Demokracji chce zwrócić uwagę na łamanie w Polsce ustawy zasadniczej. - Jeśli ktoś uważa, że słowo "konstytucja" znieważa pomnik, to nie wie co to słowo oznacza - mówi Sławomir Majdański z KOD-u.

