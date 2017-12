"Decyzja polityczna, nie moja". Morawiecki o komisji do spraw...

Video: TVN 24

21.09 | - Było 30 miliardów i nagle nie ma 30 miliardów - czy nie jest to rzecz godna wyjaśnienia? Oczywiście, że powinniśmy wyjaśnić taką rzecz, ale to jest decyzja polityczna - mówił w "Jeden na jeden" minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki na temat utworzenia komisji do spraw wyłudzeń podatku VAT.

