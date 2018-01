Video: Tomasz Pupiec / Fakty w Południe

Nowoczesna zawiadamia prokuraturę w sprawie "ogona" Petru....

Opozycja pod lupą policji. Platforma pyta Komendanta Głównego, czy to inwigilacja. Nowoczesna składa do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa. To reakcja na publikację "Gazety Wyborczej" z nagraniami policyjnych rozmów, w których przewija się nazwisko Ryszarda Petru i słowa o "ogonie" i "śledzeniu". To w trosce o bezpieczeństwo i dla ochrony - brzmi oficjalna odpowiedź policji. Pytanie, co z ochroną immunitetu?

