"Był jak po dopalaczach". Śledczy: 18-latek zabił śpiącą matkę





38-latka i jej 61-letni partner spali, gdy zostali zaatakowani nożem. Mężczyzna ranny w szyję wybiegł po pomoc do sąsiadów. Policja zatrzymała syna 38-latki. Chłopak ma 18 lat i prawdopodobnie był po dopalaczach. Jego matka zmarła.

Do napadu w jednym z mieszkań w centrum Zabrza doszło w nocy z czwartku na piątek, ale zatrzymany osiemnastolatek trafił najpierw do szpitala, gdzie pilnowali go policjanci.

- Nie było z nim kontaktu logicznego - powiedział nam wezwany na miejsce ratownik medyczny Tomasz Lemm. Z jego doświadczenia wynika, że to mógł być objaw stanu po użyciu dopalaczy. Chłopak był też, jak informuje policja, silnie pobudzony i agresywny. Śledczy zabezpieczyli w mieszkaniu substancje odurzające i puste woreczki. Badania mają ustalić, czy są to dopalacze.

Dzisiaj chłopak usłyszał zarzut zabójstwa własnej matki. Na wszystkie pytania prokuratury odpowiadał: nie, nie wiem.

Do zabójstwa doszło w centrum Zabrza

Siebie też ranił nożem

38-latka i jej 61-letni partner zostali zaatakowani nożem podczas snu. Mężczyzna ranny w szyję wybiegł z mieszkania po pomoc do sąsiadów.

- Dzięki jego reakcji natychmiast przyjechała policja i karetki pogotowia - mówi Agnieszka Żyłka, rzeczniczka policji w Zabrzu.

Mimo godzinnej reanimacji, kobieta zmarła.

Karetki zabrały do szpitala 61-latka, a także 18-latka, ponieważ również miał rany od noża na klatce piersiowej i szyi. Wedle policji, sam się okaleczył. Chłopakowi pobrano krew do badań pod kątem zawartości substancji psychotropowych.

61-latek wrócił już do domu.

Zabrzańska prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie osiemnastolatka. Sąd orzekł areszt.

Za zabójstwo 18-latkowi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

