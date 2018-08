"Dla mnie Sopot to było zawsze wyjątkowe miejsce"

Top of The Top Sopot Festival rusza 14 sierpnia

Video: tvn24

Top of The Top Sopot Festival rusza 14 sierpnia

10.08 |- Spodziewamy się tak zwanego mega czadu w Sopocie - mówił o Top of The Top Sopot Festival w "Faktach po Południu" Krzysztof Sokołowski z zespołu "Nocny Kochanek”. Andrzej Krzywy z "De Mono” podzielił się natomiast emocjami, które wiążą się z występami na festiwalach. - Zawsze jest przeżycie i za każdym razem jest lekka trema, bo człowiek chce jak najlepiej wypaść i pokazać się z tej dobrej strony. Top of The Top Sopot Festival odbędzie się w dniach 14-16 sierpnia. Festiwal zgromadzi największe gwiazdy polskiej muzyki oraz szczególnych gości zza granicy. Łącznie na deskach legendarnej Opery Leśnej wystąpi 60 wykonawców, w tym 14 zagranicznych. - Najważniejsze jest to, że potrafią się organizatorzy w naszym kraju skupić właśnie na tych polskich zespołach i prezentować tez szerszej publiczności - podsumował Sokołowski.

»