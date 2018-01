"Dobry, ważny głos". PO chce rozmawiać z Petru o współpracy





»

Stowarzyszenie "Plan Petru" to ciekawa inicjatywa. Odbieramy ją jako chęć zacieśnienia współpracy opozycji - powiedział w poniedziałek przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann. Dodał, że Platforma jeszcze w tym tygodniu będzie chciała zaprosić Petru na spotkanie, by porozmawiać o współpracy.

W poniedziałek były lider Nowoczesnej Ryszard Petru poinformował, że powołał stowarzyszenie "Plan Petru". Jego celem ma być stworzenie alternatywnego programu dla polityki PiS. Według Petru organizacja ma być "kontrofertą" dla programu premiera Mateusza Morawieckiego.

Polityk mówił też, że ze strony Platformy w pracach nad programem ma brać udział główny ekonomista PO, prof. Andrzej Rzońca.

"Powiedział kilka ciekawych rzeczy"

- Z zaciekawieniem wysłuchałem konferencji Ryszarda Petru, powiedział kilka ciekawych rzeczy - podkreślił Neumann, zastrzegając, że nie zamierza jednak zapisywać się do nowego stowarzyszenia. Ale - jak dodał - fakt, że Petru takie stowarzyszenie buduje, jest pozytywny.

Powstaje "Plan Petru". "Kontroferta dla programu Morawieckiego" Były lider... czytaj dalej » - Mam nadzieję, że to będzie element przekonywania całej Nowoczesnej do współpracy z Platformą i budowania wspólnych działań - dodał szef klubu PO.

Przypomniał, że na wtorek rano zaplanowane jest - z jego inicjatywy - spotkanie przedstawicieli władz klubowych Platformy i Nowoczesnej.

- Ono dotyczyć będzie bieżącej pracy parlamentarnej, ale dobrze byłoby, gdybyśmy rozpoczęli też wspólną pracę nad pewnym "minimum programowym", z którym pójdziemy razem do wyborów jako "zjednoczona opozycja", Platforma i Nowoczesna - zaznaczył Neumann.

Zaproszenie "jeszcze w tym tygodniu"

Dodał, że poniedziałkowe wystąpienie Petru odbiera zatem jako wsparcie dla takich oczekiwań, czy wręcz chęć bycia "ważnym spoiwem tego projektu".

- To dobry, ważny głos, nie odbieramy go w kontrze do Platformy, czy do Nowoczesnej, ale jako chęć zacieśnienia dalszej współpracy - powiedział szef klubu Platformy.

Potwierdził, że prof. Rzońca ma brać udział w pracach programowych organizowanych przez stowarzyszenie Petru.

- Myślę, że jeszcze w tym tygodniu zaprosimy Ryszarda Petru, by wraz z Andrzejem Rzońcą rozmawiać na ten temat. Myślę, że warto tworzyć takie "minima programowe", żeby łatwiej było potem budować wspólne listy - podkreślił Neumann.

Nowoczesna podzielona Nowe władze w... czytaj dalej » Petru zapowiedział też w poniedziałek, że zostaje w Nowoczesnej i chce tworzyć wspólną ofertę programową w ramach opozycji. Zadeklarował, że jego stowarzyszenie ma być "ponadpartyjną płaszczyzną dyskusji i wspólnej pracy nad planem napraw państwa".

Spotkanie PO-Nowoczesna we wtorek

W połowie grudnia podczas posiedzenia Rady Krajowej Platformy przewodniczący tej partii Grzegorz Schetyna zaproponował utworzenie wspólnego prezydium klubów parlamentarnych PO i Nowoczesnej, co - jak przekonywał - zacieśniłoby współpracę obu ugrupowań i przez to "zwiększyło siłę demokratycznej opozycji" w Sejmie.

Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer sceptycznie odniosła się do tego pomysłu. Ostatecznie ustalono więc, że na razie powstanie zespół koordynujący współpracę władz klubowych.

W jego skład weszli - ze strony PO: szef klubu Platformy Sławomir Neumann, rzecznik partii Jan Grabiec oraz wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, a z Nowoczesnej: jej rzeczniczka Paulina Hennig-Kloska oraz posłowie: Kamila Gasiuk-Pihowicz i Marek Sowa.

Do pierwszego spotkania ma dojść - na zaproszenie Neumanna - w najbliższy wtorek o godz. 8. Tematy rozmów to m.in. zmiany w Kodeksie wyborczym, ustawa budżetowa na 2018 r., wnioski o odwołanie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła i wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego (PiS).