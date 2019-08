Tragedia podczas wieczoru kawalerskiego. Pan młody nie żyje





Miał świętować ostatnie chwile życia kawalerskiego. Te okazały się ostatnimi w jego życiu. Przyszły pan młody zginął na własnym wieczorze kawalerskim. Do tragedii doszło w Sławie (woj. lubuskie). Podejrzany o zbrodnię jest już w areszcie.

Tragiczny finał wieczoru kawalerskiego nad jeziorem w Sławie (woj. lubuskie), gdzie wspólnie bawiła się grupa znajomych.

Jak podaje policja, w sobotę nad ranem 35-latek miał zaatakować dwie osoby.

- Mężczyzna ugodził nożem dwie osoby: jedną w okolice serca, drugą w pobliżu nerek - mówiła w sobotę TVN24 kom. Maja Piwowarska ze wschowskiej policji.

Prokuratura: ofiara to pan młody

Zmarły to 31-latek. Jak potwierdził nam Artur Dryjas, Prokurator Rejonowy we Wschowie, był to przyszły pan młody. Jeden z zadanych nożem ciosów trafił go w okolice serca.

Drugi z mężczyzn w wieku 32 lat został raniony w okolice nerki i trafił do szpitala, gdzie był operowany. Jego stan jest stabilny. Zarówno ofiary, jak i podejrzany to mieszkańcy woj. dolnośląskiego.

Funkcjonariusze zatrzymali podejrzewanego zaraz po zdarzeniu. - Właśnie przetransportowano go na badanie krwi. Potem będziemy prowadzić kolejne czynności z udziałem tego mężczyzny - podawała w sobotę Piwowarska.

Dwa zarzuty

W niedzielę 35-latek usłyszał zarzuty i został przesłuchany. - Przedstawiono mu zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa - mówi Piwowarska.

Mężczyźnie grozi dożywocie. Sąd jeszcze w niedzielę podjął decyzję o tymczasowym areszcie na trzy miesiące dla 35-latka.

Podejrzany odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura nie chce na razie szczegółowo informować o relacjach między grupą bawiącą się na wieczorze kawalerskim a napastnikiem i motywach podejrzanego, między innymi ze względu na jego linię obrony.

- Podejrzany nie był uczestnikiem wieczoru kawalerskiego, ale pochodził z sąsiedniej miejscowości. Doszło do nieporozumień między mężczyznami i zakończyły się one tragicznie - wyjaśnia Artur Dryjas z Prokuratury Rejonowej we Wschowie.

art. 148 § 1. Kto zabija człowieka,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Kodeks karny

