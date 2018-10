Kradzionym mercedesem uderzył w audi, w bmw, w płot i uciekł w pole

22-latek przyjechał do kolegi, pili, gdy nagle zauważył, że pod sklepem zaparkowała terenówka. Właścicielka poszła na zakupy, a mężczyzna ruszył na przejażdżkę jej autem. Po drodze taranował inne auta.

Pierwsze zgłoszenie do policji w Kłobucku dotyczyło kradzieży mercedesa klasy G, który był zaparkowany przed sklepem w miejscowości Grodzisko (gmina Wręczyca Wielka) na Śląsku. Z przekazanych informacji wynikało, że skradziony pojazd miał odjechać w kierunku Kłobucka.

Ukradł mercedesa, uderzył w audi, w bmw, w płot i uciekł w pole

Oficer dyżurny skierował tam patrole, zarówno od strony Wręczycy Wielkiej, jak i Kłobucka.

I za chwilę otrzymał kolejne zgłoszenie z terenowym mercedesem w roli głównej, że na drodze wojewódzkiej nr 492 uderzył w osobowe audi. Następnie - że na prostym odcinku drogi staranował jadące w tym samym kierunku bmw.

Kierowca mercedesa nie zatrzymał się po tych zdarzeniach. Odjechał. Konsekwentnie w kierunku Kłobucka.

Jazda kierowcy mercedesa zakończyła się w tym mieście, gdzie po wyjechaniu z zakrętu uderzył w murowane ogrodzenie jednej z posesji przy ulicy Staszica.

22-latek wysiadł i zaczął uciekać w pola. Ale w tym samym momencie na miejsce przyjechali policjanci z kłobuckiej drogówki. Po krótkim pościgu zatrzymali mężczyznę.

Miał 2 promile alkoholu

Zatrzymanym okazał się 22-leni mieszkaniec powiatu częstochowskiego, który miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu.

Ustalono, że do Grodziska przyjechał w odwiedziny do swojego kolegi. Mężczyźni razem pili alkohol. W trakcie imprezy 22-latek zauważył, jak pod sklep podjechał terenowy mercedes. Gdy właścicielka weszła na zakupy, pijany mężczyzna wsiadł do samochodu i odjechał.

Podczas przesłuchania nie potrafił logicznie wytłumaczyć swojego zachowania. Na szczęście w całym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

22-latek usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz zaboru pojazdu mechanicznego w celu krótkotrwałego użycia. Nie pierwszy raz wszedł w konflikt z prawem. Na wniosek kłobuckich śledczych i częstochowskiego prokuratora, sąd aresztował go na trzy miesiące.