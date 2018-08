"Skręcił na nas specjalnie. Przez niego moja Iza zginęła"

Video: TVN24 Łódź

Dwie osoby zginęły

27.07. | Dwie osoby zginęły, a jedna trafiła do szpitala po dramatycznym pościgu, do którego doszło w nocy z czwartku na piątek. - Mężczyzna najpierw staranował radiowóz, a potem doprowadził do czołowego zderzenia z samochodem jadącym z przeciwka - informuje policja.

