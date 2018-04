Prokuratura: podpalił dom, w którym było siedem osób, w tym jego dziecko. Grozi mu dożywocie





Foto: OSP Skomielna Biała | Video: OSP Skomielna Biała Według prokuratury, mężczyzna celowo podpalił dom

25-letni Artur M. miał podpalić dom, w którym przebywało siedem osób, w tym jego dziecko. - Działał z zamiarem pozbawienia życia - twierdzi prokuratura, która wystąpiła z wnioskiem o tymczasowy areszt dla mężczyzny.

Pożar budynku mieszkalnego. 9-latka wyskoczyła przez okno Dwaj mężczyźni i... czytaj dalej » Pożar wybuchł w nocy z 14 na 15 kwietnia. W domu w Skomielnej Białej (Małopolskie), który według prokuratury podpalił Artur M., mieszkało siedem osób: konkubina podejrzanego, ich dwuletni syn oraz jej rodzina.

- Mężczyzna działał z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia osób przebywających w budynku. Artur M. podpalił przedmioty znajdujące się na tarasie domu. Pożar wybuchł z taką siłą, że pomimo natychmiastowej akcji straży pożarnej, budynek uległ niemal całkowitemu zniszczeniu. Żadna z osób przebywających w domu nie odniosła obrażeń - mówi Janusz Hnatko, rzecznik prasowy krakowskiej prokuratury.

Powodem podpalenia miał być konflikt 25-letniego Artura M. z jego partnerką oraz jej rodziną.

Źródło: OSP Skomielna Biała Podpalaczowi grozi dożywocie

Podejrzany został zatrzymany w niedzielę. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Nie przyznał się do winy i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. We wtorek myślenicka prokuratura złożyła w sądzie wniosek o tymczasowe aresztowanie 25-latka. Sąd przychylił się do tego wniosku.

Podejrzanemu grozi dożywocie.

Źródło: Google Maps Do pożaru doszło w miejscowości Skomielna Biała (Małopolskie)