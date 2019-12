Auto dostawcze dosłownie wjechało im do firmy, przez ścianę. "Będziemy odbudowywać"

Foto: Agata Byrska Video: TVN24 Łódź

Auto przebiło się przez ścianę

16.12. | Kierowca z jakiegoś powodu nie reagował, kiedy jego samochód dostawczy zbliżał się do budynku. Auto przebiło się przez ścianę. - Tutaj na stałe pracują dwie osoby. Jakby to się stało w tygodniu, to byłaby tragedia - mówi TVN24 właściciel firmy, w gmach której uderzył samochód.

