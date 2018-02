Pierwszą w tym roku nagrodę Pozytywki przyznawanej przez redakcję programu "Dzień Dobry TVN" otrzymały siostry dominikanki, prowadzące w Broniszewicach dom, w którym schronienie znajduje kilkudziesięciu niepełnosprawnych chłopców. Dzięki nietypowej akcji w internecie udało im się uzbierać pięć milionów złotych.

- Do naszego domu trafiają chłopcy już coraz bardziej obciążeni różnymi chorobami, również niepełnosprawnością - podkreśliła s. Tymoteusza, administratorka Domu Chłopaków w Broniszewicach.

Dzięki zabawnemu filmikowi na Dzień Pingwina, który siostry zamieściły w Internecie, udało im się zabrać aż pięć milionów złotych na budowę nowego domu dla swoich podopiecznych. Pozytywka, zdaniem Marcina Prokopa i Doroty Wellman, należy im się bardziej niż innym, bo są aniołami dla tych, którzy tej pomocy potrzebują.

Siostry zdradziły też, że ta nagroda to ich pierwsze wyróżnienie. - Bardzo się cieszymy, że je otrzymałyśmy. To jest dla nas ogromne wyróżnienie - mówiły w "Dzień Dobry TVN".

Zakonnice dreptały w Dzień Pingwina. "Wychodziły" 5 milionów złotych Dominikanki,... czytaj dalej » - W naszym starym domu jest bardzo ciasno, brakuje miejsca na podstawowy sprzęt, który często służy też do ratowania życia - tak s. Tymoteusza opisała warunki, w jakich teraz mieszkają podopieczni Domu Chłopaków.

Pozytywna nagroda dla pozytywnych ludzi

Pozytywka "Dzień Dobry TVN" została przyznana po raz czwarty. Redakcja programu wyróżnia nią osoby, które swoją energią, pasją i optymizmem dzielą się z innymi, wywołując uśmiech na twarzy.

Pierwszą nagrodę otrzymał w październiku podróżnik Aleksander Doba z Polic, który trzykrotnie kajakiem przepłynął samotnie Atlantyk.

Drugą Pozytywkę otrzymał Krystian Pydych - sportowiec z ogromnym duchem walki, który w wypadku w 2016 r. stracił braci, kolegów z drużyny i zdrowie. Po długiej śpiączce i rehabilitacji teraz sam pomaga innym.

Trzecia Pozytywka trafiła do rąk Jacka Grabowskiego. W 2013 roku został jednoosobową rodziną zastępczą dla dwuletniego wówczas Łukasza. "Pokazał, co może zrobić miłość człowieka do człowieka" - czytamy w uzasadnieniu redakcji, która przyznała mu wyróżnienie.

