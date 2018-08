"PiS nie jest najwyższym interpretatorem traktatów europejskich"





- Mam wrażenie, że niektórzy koledzy na prawicy nie rozumieją, że Unia Europejska jest rodziną. Jak to w rodzinie, nie wszystko się nam podoba, nie każdy spór wygrywamy, ale jest to projekt wieloletni, wielopokoleniowy - mówił w "Faktach po Faktach" TVN24 były marszałek Sejmu i były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

- Bardzo się martwię nie tylko tym, co nasi politycy mówią, ale także tym, co się nie dzieje. Byliśmy w grupie trzymającej władzę w Unii Europejskiej, a nie można być liderem, nie wykonując czy tylko grożąc niewykonaniem wyroków Trybunału Sprawiedliwości, czy w ogóle stawiając się samemu do kąta w różnych sprawach unijnych - ocenił w "Faktach po Faktach" Radosław Sikorski.

Gowin: Sąd Najwyższy mógł złożyć pytania do unijnego trybunału, ale ten nie powinien zabierać stanowiska Sędziowie Sądu... czytaj dalej » Zdaniem Sikorskiego dla Polski to jest sytuacja zła, "bo wykluczamy się z ważnych decyzji co do przyszłości Unii".

- Póki co, nikt nas jeszcze nie wyklucza, ale już mamy znacznie mniejszy wpływ (na to, co się dzieje w UE - red.). Możemy krzyczeć, możemy protestować, ale gdy zapadają ważne decyzje, to raczej się nas unika, ignoruje. Jesteśmy problemem, a nie współdecydentem - ocenił.

W ten sposób Sikorski odniósł się do słów wicepremiera Jarosława Gowina, który w poniedziałkowym wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy" powiedział, że jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej "dopuści się precedensu i usankcjonuje zawieszenie prawa przez Sąd Najwyższy", to rząd może zignorować ewentualne to orzeczenie "jako sprzeczne z traktatem lizbońskim oraz z całym duchem integracji europejskiej".

