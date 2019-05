Majówkowa scysja Sikorskiego i Pawłowicz na Twitterze

Video: tvn24

Adamowicz o Pawłowicz: bardzo chętnie z nią porozmawiam

24.04 | Chce pracować w Unii Europejskiej, żeby walczyć o jej jedność, o demokratyczne wartości. Silna Unia daje Polsce bezpieczeństwo, my jako kraj nie poradzimy sobie sami - mówiła w "Kropce nad i" w TVN24 Magdalena Adamowicz, kandydująca do Parlamentu Europejskiego z listy Koalicji Europejskiej. Adamowicz w programie odniosła się także do wpisów Krystyny Pawłowicz skierowanych pod jej adresem. - Myślę, że razem możemy coś zmienić. Może jak porozmawia ze mną, to coś się w niej obudzi - zastanawiała się.

