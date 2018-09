Rosyjski opozycjonista z zakazem udziału w demonstracjach

Rosyjski opozycjonista Siergiej Udalcow, przywódca radykalnego Frontu Lewicy, został objęty trzyletnim nadzorem administracyjnym, który przewiduje m.in. zakaz udziału w demonstracjach - podało radio Echo Moskwy. Udalcow odbywa obecnie karę aresztu.

O objęcie Udalcowa nadzorem administracyjnym wystąpiło MSW Rosji, a sąd w Moskwie w czwartek częściowo przychylił się do tego wniosku. Jak poinformował sędzia Chyzyr Mussokajew, sąd zabronił aktywiście opuszczania obwodu moskiewskiego i nakazał mu pojawianie się dwa razy w miesiącu na komisariacie w rejonie miejsca zamieszkania. Udalcow nie będzie mógł brać udziału w wydarzeniach o charakterze masowym i politycznym. Ograniczenia obowiązują do 8 września 2021 roku.



Udalcow, który był obecny na posiedzeniu sądu, zapowiedział odwołanie od tej decyzji. Opozycjonista oświadczył, że celem wniosku MSW jest "maksymalne ograniczenie działalności społeczno-politycznej". Argumentował, że ograniczenia oznaczają pozbawienie go środków utrzymania - możliwości pracy reporterskiej dla internetowego wydania Swobodnaja Pressa i wyjazdów w różne regiony kraju.



Adwokaci Udalcowa zapowiedzieli, że w razie potrzeby zwrócą się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz).

Demonstracje uliczne

Ograniczenia nałożono na Udalcowa w czasie, gdy w Rosji odbywają się protesty przeciwko zapowiadanemu przez władze podniesieniu wieku emerytalnego. Część tych zgromadzeń organizuje opozycja antykremlowska, a część - zasiadająca w parlamencie Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (KPRF) i ruchy lewicowe, w tym Front Lewicy. Po jednej z demonstracji Udalcow został skazany na 30 dni aresztu administracyjnego i wciąż odbywa tę karę, a w areszcie prowadzi głodówkę. Z jej powodu był trzykrotnie hospitalizowany.



W 2014 roku Udalcow został skazany na 4,5 roku kolonii karnej w związku z protestami na moskiewskim Placu Bołotnym 6 maja 2012 roku. Doszło wtedy do starć sił specjalnych policji OMON z opozycjonistami, którzy żądali przeprowadzenia w Rosji uczciwych wyborów prezydenckich i parlamentarnych. W sierpniu 2017 roku Udalcow wyszedł na wolność.