Video: Monika Krajewska / Fakty z zagranicy TVN24 BiS

05.04.2018 | Nowe ustalenia w sprawie nowiczoka, którego...

Julia Skripal odrzuca ofertę pomocy rosyjskiego konsulatu, którą przekazali jej brytyjscy urzędnicy. Od tygodnia jej stan stale się poprawia - je, mówi, jest w pełni świadoma tego, co dzieje się wokół niej. Wydaje oświadczenie, w którym prosi o uszanowanie prywatności. Najprawdopodobniej już niedługo będzie najważniejszym świadkiem w sprawie próby zabójstwa jej i ojca, do jakiej doszło na terenie Wielkiej Brytanii. Na razie cały świat czeka na ostateczne potwierdzenie, skąd pochodziła substancja. Z najnowszych informacji, do jakich dotarli dziennikarze "The Times", wynika, że znane jest już konkretne laboratorium, gdzie mogła zostać stworzona. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

