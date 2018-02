Video: tvn24

Anna Maria Anders do ministra Jakiego: sytuacja jest tragiczna

01.02.| Dziwi mnie to, że nikt jakoś nie zrozumiał tego, że wprowadzenie tej ustawy do Sejmu dzień przed rocznica Holokaustu spowoduje taka burzę, jak spowodowało. Mogliśmy to przegłosować dwa, trzy tygodnie później, a teraz to jest tragiczna, absolutnie tragiczna sytuacja międzynarodowa. Nie tylko tutaj w Polsce, w Izraelu, to jest w Kongresie amerykańskim - mówiła senator PiS Anna Maria Anders w trakcie nocnej debaty w Senacie do wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. - Ja uważam, że to było niepotrzebne, to nie ma nic wspólnego z naszą ustawą. Pytanie jest dlaczego? Dlaczego nikt tego nie przewidział, że będzie taka reakcja - dodała.

