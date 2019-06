"Opłakujemy odejście Siemiona Rozenfelda, uczestnika buntu w Sobiborze"

Foto: TVN24

Przedmioty ofiar obozu zagłady w Sobiborze w muzeum na Majdanku

Należały do dorosłych, do dzieci. Miały dla nich osobistą wartość, dlatego spakowali je ze sobą, kiedy Niemcy ogłosili, że będą ich wysiedlać. Ale zamiast do nowych miejsc zamieszkania, trafili wprost do obozu zagłady. - To jest materialne dziedzictwo, dokument, a niekiedy jedyne świadectwo, jakie zostało po zamordowanych - wyjaśnia Wiesława Zlot, kierownik Działu Muzealiów Państwowego Muzeum na Majdanku, prezentując znajdujące się w zasobach lubelskiej placówki osobiste przedmioty ofiar obozu zagłady w Sobiborze.

