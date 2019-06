W centrum miasta wykopali ciało 28-latka. "Każdy policjant wie, jak wygląda podejrzany o tę zbrodnię"

28-latek miał obrażenia głowy. Był zakopany w zaroślach w centrum Siemianowic Śląskich. Śledczy są pewni, że został zamordowany. Znają też tożsamość podejrzanego o zbrodnię. Jest poszukiwany.

Ciało mężczyzny znaleziono w Siemianowicach Śląskich 1 czerwca. Było zakopane w zaroślach w centrum miasta.

25-latka pobita na śmierć. Bezdomny usłyszał zarzuty Bezdomny Henry... czytaj dalej »

Policja ustaliła, że mężczyzna miał 28 lat i był mieszkańcem Siemianowic. Już wstępne oględziny ujawniły obrażenia głowy, co wskazywało na to, że do śmierci przyczyniły się osoby trzecie.

Potwierdziły to wstępne wyniki sekcji zwłok, przeprowadzonej dzisiaj.

- Szybko ustalono także tożsamość sprawcy. Ukrywa się. Trwają jego poszukiwania - powiedziała nam w poniedziałek Tatiana Lukoszek, rzeczniczka siemianowickiej policji.

Zarzut zabójstwa

Sprawca wciąż jest na wolności, ale od wtorku śledczy mówią o nim "podejrzany", ponieważ prokuratura w tym dniu wydała wobec niego zarzut z artykułu 148 kodeksu karnego. Czyli zarzut zabójstwa.

Jednak na razie nic więcej o podejrzanym nie ujawnia, także jakie relacje łączyły go z ofiarą, jakie mogły być motywy zbrodni.

- Sprawa jest wielowątkowa. Powoływani są kolejni biegli, przesłuchiwani świadkowie - powiedziała nam dzisiaj Katarzyna Bryla, zastępca prokuratora rejonowego w Siemianowicach.

Policja zwróciła się do prokuratury o zgodę na publikację wizerunku podejrzanego. Będzie to możliwe, gdy zostanie wydany list gończy. W tym celu prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu.

Czyli: najpierw musi być decyzja sądu o areszcie, potem list gończy i wtedy w mediach może pojawić się zdjęcie podejrzanego.

Lukoszek: - Jego zdjęcia zostały już wysłane do komend policji w całym kraju. Każdy policjant wie o tej sprawie i będzie dążył do zatrzymania tego przestępcy.