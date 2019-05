Trzysta metrów kwadratowych chleba w lesie. Bo "przekazać głodnym to przestępstwo"

Foto: UM Siemianowice Śląskie Video: tvn24

Góra zbędnych potrzeb. Kupujemy i wyrzucamy za dużo

19.04 | Wyrzucanie żywności. Jedna z liczb, które robią tu ogromne wrażenie, to dziewięć milionów ton, tyle jedzenia Polacy wyrzucają w ciągu roku. Ale do naszej wyobraźni bardziej może przemówić inna liczba, dwa i pół tysiąca złotych. Taką kwotę przeciętna polska rodzina rocznie wyrzuca do śmieci marnując żywność. Czy można to zmienić? Między innymi o tym Katarzyna Lazzeri.

