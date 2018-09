ONR na obchodach rocznicy wybuchu wojny. Władze miasta: nie uchybili godności

Foto: Aga Król / Tygodnik Siedlecki Video: tvn24

Duda: nie będziemy się tłumaczyć z wynajęcia sali dla ONR

18.04 | Pytajcie prezydenta Gdańska, bo to on wydał zgodę na marsz ONR w sobotę. Gdyby nie było marszu, nie zwrócono by się także o wynajęcie sali na cele komercyjne - powiedział w środę przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda. Odniósł się w ten sposób do kontrowersji, jakie wywołało wynajęcie przez Solidarność swojej sali BHP na zjazd ONR.

