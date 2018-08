Ratownicy stracili silnik, do tonących muszą teraz wiosłować. "Tracimy cenny czas"

Ratownicy pełniący służbę na akwenie w Siechnicach (woj. dolnośląskie) do tej pory mogli błyskawicznie dotrzeć do potrzebujących pomocy. Wszystko dzięki łodzi wyposażonej w silnik. Ten jednak został skradziony. Ratownicy muszę wiosłować, a w ten sposób tracą cenny czas.

Ratownicy z Wodnej Służby Ratowniczej, którzy pilnują bezpieczeństwa wypoczywających nad kąpieliskiem Błękitna Laguna w Siechnicach, po dyżurze zabezpieczyli łódź. Wcześniej robili to setki razy. Jednak w nocy z 20 na 21 sierpnia ktoś włamał się do niewielkiego hangaru, w którym trzymają sprzęt i ukradł silnik marki Mercury.

- Był przymocowany do łódki. Ktoś musiał sobie zadać trudu, żeby go ściągnąć. Łupem złodzieja padł tylko silnik, choć w pomieszczeniu były też inne sprzęty - mówi Mateusz Kujawa, prezes Wodnej Służby Ratowniczej. I dodaje, że zainteresowanie złodzieja silnikiem może wskazywać na to, że działał on na zlecenie.

Źródło: Wodna Służba Ratownicza Tak wygląda skradziony ratownikom silnik "Zmniejszenie naszej skuteczności"

Ratownicy kupili kradzione auto? Prokuratura: istnieją realne podejrzenia Policjanci z Nysy... czytaj dalej » Wartość silnika to około 3,5 tysiąca złotych. Jednak dla ratowników to nie tylko strata materialna. Tym bardziej, że był to jedyny napęd do łodzi wykorzystywany na tym kąpielisku. - Jego brak oznacza zmniejszenie naszej skuteczności. Ratownicy będą musieli wiosłować, prędkość dotarcia do potrzebujących na pewno się zmniejszy - przyznaje Kujawa. I podkreśla, że brak silnika to mniej więcej dwie minuty opóźnienia w działaniu. - To najistotniejsze dwie minuty. Czujemy stratę w czasie - twierdzi ratownik.

Niedawno łódź była wykorzystywana do poszukiwań mężczyzny, który utonął na niestrzeżonym odcinku kąpieliska. - Gdyby teraz doszło do podobnej sytuacji, będziemy zdani na siebie, bo w tym momencie nie mamy żadnej alternatywy - podkreśla prezes WSR.

O zastępstwie brakującego silnika już pomyślano. Choć na razie ratownicy wciąż pokonują kąpielisko wiosłując, to wkrótce mają dostać nowy silnik. Na razie sprowadzono też zastępstwo. Inna łódź motorowa ma pomóc w razie potrzeby.

Szukają złodzieja

Kradzież została zgłoszona policji. A ratownicy apelują o pomoc do wszystkich tych, którzy rozpoznają widoczny na zdjęciach silnik.

- Każda kradzież jest karygodna, ale okradanie służb ratowniczych nie mieści nam się w głowie - przyznaje Kujawa.

W tym sezonie w polskich akwenach utopiło się już 339 osób.

Do kradzieży doszło w Siechnicach:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl