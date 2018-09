Premier Japonii zapowiada spotkanie z Putinem. Porozmawiają o spornych terenach

Wielkie przygotowania do defilady na Placu Czerwonym

Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS

Wielkie przygotowania do defilady na Placu Czerwonym

W Rosji okres wielkich przygotowań. Do mundialu, do objęcia przed Władimira Putina po raz czwarty urzędu prezydenta i do rocznicy zwycięstwa nad faszystowskimi Niemcami. Rosyjscy żołnierze ćwiczyli na Placu Czerwonym przed defiladą wojskową 9 maja - był ciężki sprzęt i było ponad 12 tysięcy żołnierzy. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

»