Nie wiadomo gdzie pysk, a gdzie ogon. Shih tzu miał piłeczkę zarośniętą w pachwinie





Foto: Ekostraż | Video: Ekostraż Trudno było rozpoznać poszczególne części ciała psa

Kołtuny z sierści całkowicie przesłoniły mu głowę, ogon i łapy. Mały shih tzu był zaniedbany do tego stopnia, że w jego pachwinie, pod sierścią, znaleziono piłeczkę. Ekostraż już odebrała go właścicielce.

Wolontariusze dostali anonimowe zgłoszenie z jednego z bloków w centrum Wrocławia. Zgłaszający twierdził, że w mieszkaniu przebywa pies wymagający interwencji.

- To było bardzo małe mieszkanie, dosyć zaniedbane. Pies załatwiał się w tym mieszkaniu. Właścicielka przyznała, że wstydziła się z nim wychodzić. Twierdziła, że nie miała pieniędzy na pielęgnację, ale zdawała sobie sprawę z konsekwencji karnych, jakie jej grożą - mówi Dominika Weber z Ekostraży.

Jak dodaje, stan psa wynikał z braku pielęgnacji przez kilka lat. I rzeczywiście - kołtuny z sierści zupełnie zatarły kontury shih tzu. Zmieniły go w bezkształtną masę. Trudno było rozpoznać poszczególne części ciała psa, co dobrze widać na zdjęciach, które dostaliśmy od wolontariuszy. Na dodatek w pachwinie psa znajdowała się zarośnięta sierścią piłeczka z rzepami. Spod skołtunionej sierści wystawały tylko długie, nieprzycinane pazury.

Dominika Weber zaznacza, że psy tej rasy wymagają dokładnej i regularnej pielęgnacji. Trzeba go czesać, przemywać mu oczy, czyścić uszy. W tym przypadku doszło do rażących zaniedbań. Dlatego pies został odebrany, a Ekostraż złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

A mały shih tzu? Już ma się trochę lepiej. Przynajmniej coś widzi, bo został ostrzyżony niemal "na zero". Przed nim jeszcze leczenie, a potem będzie czekał na nowy dom.