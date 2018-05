Nowy serial "Wirus - niewidzialny zabójca". Zobacz pierwszy odcinek

Wirusy są wszechobecne i często śmiertelnie niebezpieczne. Oszukują układ odpornościowy, wnikając w komórki organizmu, dzięki czemu mogą szybko się rozwijać i przenosić z człowieka na człowieka. Wśród nich jeden różni się od pozostałych - to grypa, najbardziej śmiercionośny spośród wirusów. Co roku na całym świecie zabija co najmniej 2 miliony ludzi. Wśród potencjalnych sprawców pandemii zajmuje niechlubne pierwsze miejsce. Czy będziemy na to przygotowani? Oglądaj pierwszy odcinek serialu dokumentalnego Discovery Channel "Wirus - niewidzialny zabójca" - bezpłatnie na player.pl.