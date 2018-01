Wchodzą przez okno, kradną tylko drobne, ale drogie rzeczy. Seria włamań w Poznaniu





Foto: maxpixel.freegreatpicture.com/CC0 Public Domain Włamywacze za każdym razem wchodzą przez okno

Nie wiadomo, czy złodziej działa sam, czy w grupie. Pewne jest, że na terenie osiedla Strzeszyn w Poznaniu doszło w ostatnim czasie do serii włamań, a ich scenariusze są bliźniaczo podobne. - Za każdym razem przestępcy podważają zamki w oknach balkonowych, tarasowych i w ten sposób dostają się do środka - ujawnia Patrycja Banaszak z poznańskiej policji. Mieszkańcy nie czują się bezpieczni, więc organizują spotkania z komendantem.

Włamania nie są sprawą świeżą, bo zaczęły się w grudniu. Ale sprawcy nie udało złapać się do tej pory, dlatego 25 stycznia Rada Osiedla Strzeszyn spotka się z komendantem Jeżyc, Robertem Przyjemskim. I to nie pierwszy raz, podobne spotkanie miało miejsce 8 stycznia.

- W grudniu odnotowaliśmy większą ilość włamań do domów jednorodzinnych na terenie osiedla Strzeszyn Grecki. Tam było ich sześć, dodatkowo na osiedlu Wola włamano się w podobny sposób trzy razy - mówi Patrycja Banaszak z KMP w Poznaniu.

Mieszkańcy przestali spać spokojnie, więc zdecydowali spotkać się w większej grupie i poprosić o radę funkcjonariuszy.

- Modus operandi jest zawsze niemal takie samo: przestępca lub przestępcy działają jeden dom przy drugim. Za każdym razem podważają zamki w oknach balkonowych, tarasowych i w ten sposób dostają się do środka - zdradza Banaszak.

Co pada ich łupem? Rzeczy niewielkie, ale kosztowne, czasem pieniądze, głównie biżuteria. - Biorą to, co mogą łatwo schować i odejść niezauważonym. Trudno powiedzieć, czy potem odchodzą, czy odjeżdżają autem - mówi policjantka.

Złodzieje nie kradną, kiedy ktoś jest w domu, za każdym razem wybierają te kilka godzin, w którym właściciele zostawiają dobytek bez nadzoru.

Od końca ubiegłego roku osiedle cały czas patrolują policjanci, również z wydziału kryminalnego.

Komendant na pierwszym spotkaniu zalecił, jakie działania powinni podjąć mieszkańcy, żeby możliwie jak najlepiej uchronić się przed byciem kolejną ofiarą włamywaczy.

- Zawsze warto poprosić sąsiada z domu obok, żeby miał oko na to, co dzieje się za płotem. Chociaż czasem nie jest to możliwe ze względu na gęste krzaki, bujną zieleń. Mówiliśmy też o roletach zewnętrznych, że należy je zasuwać - wylicza Banaszak.

Niektórzy mieszkańcy przyznali, że mają alarm, ale nie zawsze go włączają. - Jedna pani powiedziała że kiedy opuszcza dom, używa tych zewnętrznych rolet, ale nie tam, gdzie ma kwiatki, żeby się nie zniszczyły. Uczuliliśmy również na to - dodaje.

Sytuacja na zachodzie miasta sprawiła, że funkcjonariusze uruchomili specjalny numer alarmowy, który działa 24 godziny na dobę: 730 026 269.

W każdym momencie mogą na niego zadzwonić mieszkańcy Strzeszyna i Woli, którzy zauważą w swojej okolicy podejrzanie zachowujące się osoby.

Do włamań dochodzi na poznańskim Strzeszynie:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl

W złapaniu złodziei pomaga monitoring, zobacz kradzieże w oku kamery:

Kradzieże w oku kamery » Oglądaj Poszukiwany w sprawie włamania i kradzieży Video: śląska policja Poszukiwany w sprawie włamania i kradzieżyPolicjanci z katowickiej „samochodówki” poszukują sprawców włamania do domu i kradzieży m.in. dwóch samochodów osobowych. Publikują portret pamięciowy jednego z podejrzanych oraz zapis z monitoringu, na którym został zarejestrowany wizerunek mężczyzny, poruszającego się kradzionym autem. Wszystkie osoby, które posiadają informację mogącą pomoc w ustaleniu tożsamości sprawców, proszone są o kontakt w policjantami z Katowic. Video: śląska policja Poszukiwany w sprawie włamania i kradzieżyPolicjanci z katowickiej „samochodówki” poszukują sprawców włamania do domu i kradzieży m.in. dwóch samochodów osobowych. Publikują portret pamięciowy jednego z podejrzanych oraz zapis z monitoringu, na którym został zarejestrowany wizerunek mężczyzny, poruszającego się kradzionym autem. Wszystkie osoby, które posiadają informację mogącą pomoc w ustaleniu tożsamości sprawców, proszone są o kontakt w policjantami z Katowic. zobacz więcej wideo »

Poszukiwany w sprawie włamania i kradzieży Kradł paliwo z ciągników. Złapali go na gorącym uczynku Video: KWP Poznań Kradł paliwo z ciągników. Złapali go na gorącym uczynku03.08. | Od stycznia jeździł po powiecie chodzieskim (woj. wielkopolskie) i kradł paliwo z ciągników. I tak, kanister po kanistrze, mężczyzna uzbierał 3000 litrów paliwa wartego około 12 tysięcy złotych. Wpadł dzięki pułapce zastawionej przez policjantów. Całą sytuację nagrała kamera monitoringu. Video: KWP Poznań Kradł paliwo z ciągników. Złapali go na gorącym uczynku03.08. | Od stycznia jeździł po powiecie chodzieskim (woj. wielkopolskie) i kradł paliwo z ciągników. I tak, kanister po kanistrze, mężczyzna uzbierał 3000 litrów paliwa wartego około 12 tysięcy złotych. Wpadł dzięki pułapce zastawionej przez policjantów. Całą sytuację nagrała kamera monitoringu. zobacz więcej wideo »

Kradł paliwo z ciągników. Złapali go na gorącym uczynku Wybił szybę w aucie i ukradł pieniądze. Szuka go policja Video: KMP Poznań Wybił szybę w aucie i ukradł pieniądze. Szuka go policja03.08. | Policjanci z Poznania poszukują sprawcy kradzieży z włamaniem, który 3 lipca przed południem wybił szybę w zaparkowanym samochodzie przy ulicy Bukowskiej i skradł z tylnego siedzenia saszetkę z pieniędzmi i dokumentami. Całą sytuację zarejestrował pobliski monitoring. Video: KMP Poznań Wybił szybę w aucie i ukradł pieniądze. Szuka go policja03.08. | Policjanci z Poznania poszukują sprawcy kradzieży z włamaniem, który 3 lipca przed południem wybił szybę w zaparkowanym samochodzie przy ulicy Bukowskiej i skradł z tylnego siedzenia saszetkę z pieniędzmi i dokumentami. Całą sytuację zarejestrował pobliski monitoring. zobacz więcej wideo »

Wybił szybę w aucie i ukradł pieniądze. Szuka go policja Kradzież leżaka w kawiarni Video: kawiarnia Kafej Kradzież leżaka w kawiarni27.06 | Video: kawiarnia Kafej Kradzież leżaka w kawiarni27.06 | zobacz więcej wideo »

Kradzież leżaka w kawiarni Kradzież auta w Zielonej Górze Video: monitoring Kradzież auta w Zielonej Górze01.06. | Moment kradzieży audi spod domu właściciela zarejestrowała kamera monitoringu. Złodziejom akcja zajęła zaledwie kilkadziesiąt sekund Video: monitoring Kradzież auta w Zielonej Górze01.06. | Moment kradzieży audi spod domu właściciela zarejestrowała kamera monitoringu. Złodziejom akcja zajęła zaledwie kilkadziesiąt sekund zobacz więcej wideo »

Kradzież auta w Zielonej Górze Spod hotelu ukradli quada Video: monitoring St. Lukas Świeradów-Zdrój Spod hotelu ukradli quada06.04| Dwóch zakapturzonych mężczyzn pod osłoną nocy pojawiło się pod jednym z hoteli w Świeradowie-Zdroju (woj. dolnośląskie). Przyszli z pustymi rękami, odeszli z quadem. Kradzież nagrała kamera monitoringu. Złodziei szuka policja i hotelarz, który za pomoc w odnalezieniu mężczyzn i pojazdu oferuje nagrodę. Video: monitoring St. Lukas Świeradów-Zdrój Spod hotelu ukradli quada06.04| Dwóch zakapturzonych mężczyzn pod osłoną nocy pojawiło się pod jednym z hoteli w Świeradowie-Zdroju (woj. dolnośląskie). Przyszli z pustymi rękami, odeszli z quadem. Kradzież nagrała kamera monitoringu. Złodziei szuka policja i hotelarz, który za pomoc w odnalezieniu mężczyzn i pojazdu oferuje nagrodę. zobacz więcej wideo »

Spod hotelu ukradli quada Próba kradzieży na rybnickim rynku. Do akcji ruszyli przechodnie Video: Straż Miejska Rybnik Próba kradzieży na rybnickim rynku. Do akcji ruszyli...19.05. Mieszkańcy Rybnika nie czekali na przyjazd służb mundurowych i sami postanowili działać. Przyparli do ziemi mężczyznę, który chwilę wcześniej chciał dokonać kradzieży. Całe zajście na rynku zarejestrowała kamera monitoringu miejskiego. Video: Straż Miejska Rybnik Próba kradzieży na rybnickim rynku. Do akcji ruszyli...19.05. Mieszkańcy Rybnika nie czekali na przyjazd służb mundurowych i sami postanowili działać. Przyparli do ziemi mężczyznę, który chwilę wcześniej chciał dokonać kradzieży. Całe zajście na rynku zarejestrowała kamera monitoringu miejskiego. zobacz więcej wideo »

Próba kradzieży na rybnickim rynku. Do akcji ruszyli przechodnie Kradzież roweru w oku kamery Video: Monitoring miejski w Kutnie Kradzież roweru w oku kamery26.02 | W Kutnie kamera monitoringu miejskiego zarejestrowała złodzieja, który połasił się na rower. Chwilę po kradzieży mężczyzna siedział już w radiowozie straży miejskiej. (Monitoring miejski w Kutnie) Video: Monitoring miejski w Kutnie Kradzież roweru w oku kamery26.02 | W Kutnie kamera monitoringu miejskiego zarejestrowała złodzieja, który połasił się na rower. Chwilę po kradzieży mężczyzna siedział już w radiowozie straży miejskiej. (Monitoring miejski w Kutnie) zobacz więcej wideo »

Kradzież roweru w oku kamery Kamera monitoringu miejskiego nagrała kradzież piwa Video: SM Kalisz Kamera monitoringu miejskiego nagrała kradzież piwa17.06 | Kradzież piwa ze sklepu w centrum Kalisza nagrała kamera monitoringu miejskiego. Sprawcom nie udało się daleko uciec. Kilkaset metrów dalej zatrzymała ich policja. Video: SM Kalisz Kamera monitoringu miejskiego nagrała kradzież piwa17.06 | Kradzież piwa ze sklepu w centrum Kalisza nagrała kamera monitoringu miejskiego. Sprawcom nie udało się daleko uciec. Kilkaset metrów dalej zatrzymała ich policja. zobacz więcej wideo »

Kamera monitoringu miejskiego nagrała kradzież piwa Mężczyznę, który zgłosił kradzież auta, nagrały kamery... Video: policja dolnośląska Mężczyznę, który zgłosił kradzież auta, nagrały kamery...20.04| Przyjechał do Polski, samochód zostawił na parkingu, po czym wrócił do Niemiec i miejscowym służbom zgłosił kradzież auta - w ten sposób 32-letni Niemiec chciał wyłudzić odszkodowanie od ubezpieczalni. - Teraz zamiast spodziewanych pieniędzy stanie przed sądem - mówią policjanci. Video: policja dolnośląska Mężczyznę, który zgłosił kradzież auta, nagrały kamery...20.04| Przyjechał do Polski, samochód zostawił na parkingu, po czym wrócił do Niemiec i miejscowym służbom zgłosił kradzież auta - w ten sposób 32-letni Niemiec chciał wyłudzić odszkodowanie od ubezpieczalni. - Teraz zamiast spodziewanych pieniędzy stanie przed sądem - mówią policjanci. zobacz więcej wideo »

Mężczyznę, który zgłosił kradzież auta, nagrały kamery... Kradzież auta Video: facebook Kradzież auta17.03 | Słusznie zauważył jeden z internautów, że "przyszli jak po swoje". Kamera monitoringu zarejestrowała dwóch mężczyzn: jeden otwiera samochód, drugi odpala i odjeżdża. Zabiera im to pół minuty. Tylko że to nie było ich auto. Było bardzo drogie i bardzo nowe. Video: facebook Kradzież auta17.03 | Słusznie zauważył jeden z internautów, że "przyszli jak po swoje". Kamera monitoringu zarejestrowała dwóch mężczyzn: jeden otwiera samochód, drugi odpala i odjeżdża. Zabiera im to pół minuty. Tylko że to nie było ich auto. Było bardzo drogie i bardzo nowe. zobacz więcej wideo »

Kradzież auta Właścicielowi garażu i jego 27-letniemu wspólnikowi grozi 10... Video: Małopolska policja/ TVN24 Kraków Właścicielowi garażu i jego 27-letniemu wspólnikowi grozi 10...04.01 |Dwaj mężczyźni ukradli volkswagena, a potem rozebrali go na części. Zapomnieli jednak o monitoringu, który zamontowali w swojej dziupli. Ten wszystko nagrał i jest dowodem w sprawie przeciwko złodziejom. Grozi im 10 lat więzienia. Video: Małopolska policja/ TVN24 Kraków Właścicielowi garażu i jego 27-letniemu wspólnikowi grozi 10...04.01 |Dwaj mężczyźni ukradli volkswagena, a potem rozebrali go na części. Zapomnieli jednak o monitoringu, który zamontowali w swojej dziupli. Ten wszystko nagrał i jest dowodem w sprawie przeciwko złodziejom. Grozi im 10 lat więzienia. zobacz więcej wideo »

Właścicielowi garażu i jego 27-letniemu wspólnikowi grozi 10... Kradzież na żywo. Widzowie TVN24 wypatrzyli złodzieja, złapali... Video: tvn24 Kradzież na żywo. Widzowie TVN24 wypatrzyli złodzieja,...05.06 | Przypadkowo, bo w trakcie relacji na żywo Reportera TVN24 z Łomży, kamera zarejestrowała moment kradzieży. Sprawcę błyskawicznie złapali przechodnie. Równie szybko zareagowali widzowie, którzy oburzeni zuchwałością mężczyzny zaalarmowali naszą redakcję . "Macie nagranie kradzieży!" - pisali na Kontakt 24. Video: tvn24 Kradzież na żywo. Widzowie TVN24 wypatrzyli złodzieja,...05.06 | Przypadkowo, bo w trakcie relacji na żywo Reportera TVN24 z Łomży, kamera zarejestrowała moment kradzieży. Sprawcę błyskawicznie złapali przechodnie. Równie szybko zareagowali widzowie, którzy oburzeni zuchwałością mężczyzny zaalarmowali naszą redakcję . "Macie nagranie kradzieży!" - pisali na Kontakt 24. zobacz więcej wideo »

Kradzież na żywo. Widzowie TVN24 wypatrzyli złodzieja, złapali... Monitoring zarejestrował kradzież BMW. Policja wciąż nie... Video: Maciej / Kontakt 24 Monitoring zarejestrował kradzież BMW. Policja wciąż nie...16.10 | Wadowicka policja wciąż szuka mężczyzn, którzy we wrześniu w Andrychowie (woj. małopolskie) ukradli BMW. Włamujących się do samochodu złodziei uchwyciła kamera. Film otrzymaliśmy na Kontakt 24 od właściciela monitoringu. Video: Maciej / Kontakt 24 Monitoring zarejestrował kradzież BMW. Policja wciąż nie...16.10 | Wadowicka policja wciąż szuka mężczyzn, którzy we wrześniu w Andrychowie (woj. małopolskie) ukradli BMW. Włamujących się do samochodu złodziei uchwyciła kamera. Film otrzymaliśmy na Kontakt 24 od właściciela monitoringu. zobacz więcej wideo »

Monitoring zarejestrował kradzież BMW. Policja wciąż nie... Wideo: śląska policja Poszukiwany w sprawie włamania i kradzieży