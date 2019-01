"Niezawodny" partner Rosji. Serbia powitała Putina salwą honorową i biciem dzwonów





Prezydent Rosji Władimir Putin przybył w czwartek do stolicy Serbii, Belgradu. Kiedy jechał przez stołeczne ulice, słychać było bicie kościelnych dzwonów i salwy honorowe, a stojący wzdłuż trasy ludzie machali rosyjskimi i serbskimi flagami - relacjonuje AP.

Prezydencki Ił-96 w serbskiej przestrzeni powietrznej był eskortowany przez myśliwiec MiG-29, który Rosja niedawno podarowała Serbii.

W mieście z okazji wizyty pojawiło się wiele billboardów z flagami Rosji i Serbii. Na jednym z nich, jak zwróciło uwagę Radio Wolna Europa (RWE), widnieje napis: "Witamy szanownego prezydenta Putina, drogiego przyjaciela".

"Niezawodny" partner Rosji

W telewizyjnym oświadczeniu prezydent Serbii Aleksandar Vuczić podziękował Rosji za wsparcie serbskiej integralności terytorialnej i dodał, że pomimo tego, że Serbia to mały kraj, to pozostaje "niezawodnym" partnerem Moskwy. Z kolei Putin podziękował Serbii za ciepłe powitanie, a prezydentowi za jego osobisty wkład w "braterskie" więzi między tymi dwoma państwami. W prezencie od Vuczicia Putin otrzymał psa - trzymiesięcznego szczeniaka rasy sarplaninac.

W Serbii Władimir Putin otrzymał psa - trzymiesięcznego szczeniaka rasy sarplaninac

Według Associated Press w związku z wizytą Putina do stolicy zwieziono tysiące zwolenników Vuczicia, którzy mają zgromadzić się przed największą prawosławną świątynią na Bałkanach - cerkwią św. Sawy, do której planują udać się prezydenci.

Kilka serbskich liberalnych organizacji wydało oświadczenia, w których wyrażono sprzeciw wobec "gloryfikacji autorytarnego reżimu Władimira Putina". W ostatnim czasie w Serbii każdego tygodnia odbywają się demonstracje przeciwko Vucziciowi, którego rządy jego oponenci określają mianem autorytarnych.

W czasie konferencji prasowej w Belgradzie Putin zapewnił, że Rosja jest gotowa zainwestować 1,4 mld dolarów, by przeprowadzić przez terytorium Serbii gazociąg Turecki Potok (Turkish Stream). Jak podaje rosyjska "Nowaja Gazieta", podczas wizyty mają zostać podpisane rosyjsko-serbskie porozumienia m.in. w dziedzinie transportu, energetyki i gospodarki cyfrowej.

Oprócz współpracy w sferze gospodarczej i kulturalnej oba kraje utrzymują silne relacje w dziedzinie wojskowości, m.in. poprzez organizowanie wspólnych manewrów - zauważa RWE.

Putinowi w Belgradzie towarzyszą m.in. minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, minister energetyki Aleksandr Nowak i prezes Gazpromu Aleksiej Miller.

Unijny kurs Serbii

Serbia utrzymuje bliskie relacje z Rosją pomimo tego, że formalnie dąży do członkostwa w Unii Europejskiej - zaznacza agencja AP. Belgrad nie poparł zachodnich sankcji na Rosję w związku z agresją na Ukrainie i zapewnia, że nie dołączy do NATO.

Jak wskazuje AP, Putin oficjalnie nie sprzeciwia się dążeniu Serbii do Wspólnoty. Według ekspertów może być to spowodowane tym, że Moskwa chce mieć wiernego partnera, a nawet konia trojańskiego, w unijnym bloku.

W przeddzień wizyty w Serbii Putin w wywiadach dla serbskich mediów oskarżył USA i inne zachodnie kraje o destabilizowanie Bałkanów przez "utwierdzanie swej dominującej roli" w regionie.

Według RWE Putin jest jednym z najbardziej popularnych zagranicznych przywódców w Serbii. Zgodnie z niedawnym badaniem przeprowadzonym przez firmę Faktor Plus 57 proc. mieszkańców Serbii uznaje Putina za cieszącego się największym zaufaniem zagranicznego polityka. Jego popularność wynika m.in. z tego, że Kreml nie uznaje niepodległości Kosowa, byłej serbskiej prowincji - konstatuje AP.