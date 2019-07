Senator Bonkowski nazwał prezydent Gdańska "Frau Dulkiewicz"





»

Waldemar Bonkowski senator niezrzeszony stwierdził w środę w Senacie, że "polityka w Gdańsku jest proniemiecka", a prezydent miasta - którą określił mianem "pani Frau Dulkiewicz" - kontynuuje w tej kwestii działania zamordowanego Pawła Adamowicza.

OGLĄDAJ "SZKŁO KONTAKTOWE" NA TVN24 GO >>>

W środę Senat zajmował się specustawą dotyczącą Westerplatte. Bonkowski na posiedzeniu komentował działania władz Gdańska dotyczące zagospodarowania tego terenu.

Sejm przyjął specustawę w sprawie Westerplatte. CZYTAJ WIĘCEJ >>>

- Ponad 20 lat była szansa zrobić porządek na Westerplatte. Nie zrobiono. Pan (były prezydent Gdańska, Paweł - red.) Adamowicz rządził ponad 20 lat i nie zrobił nic. Myślałem, że po tej tragicznej śmierci pana Adamowicza, pani (Aleksandra - red.) Dulkiewicz może trochę zmieni linię - mówił w czwartek na posiedzeniu Senatu Waldemar Bonkowski, senator niezrzeszony, do lutego 2018 członek klubu Prawa i Sprawiedliwości.

"Można się nawet w domu uczyć". Senator radzi uczniom z podwójnego rocznika W każdej szkole... czytaj dalej » - Niestety. Pani Frau (niem. pani - red.) Dulkiewicz kontynuuje politykę pana Adamowicza, a polityka w Gdańsku jest proniemiecka, prowadzona od wielu lat - dodał.

Bonkowski radził uczniom z podwójnego rocznika: można się nawet w domu uczyć

Szerokim echem odbiła się też inna wypowiedź senatora Bonkowskiego. W rozmowie z reporterem TVN24 komentował on w czwartek problemy z rekrutacją podwójnego rocznika do szkół średnich.

Stwierdził, że "uczyć się można i w gorszej" szkole. - W każdej można się uczyć. Jak będą ludzie ambitni, to nawet jeśli skończą nierenomowaną szkołę, a będą mieli dobre wyniki, to mogą pójść na lepsze studia. To nie zamyka drogi, że jak już raz poszedł do gorszej szkoły, to do końca życia jest skazany, że będzie na gorszych studiach - powiedział senator.

- Będzie ambitny, będzie się kształcił. Można się nawet w domu uczyć, jak się chce - stwierdził Bonkowski.