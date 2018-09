Grożą mu 142 lata więzienia. Na razie dostał cztery





Turecki sąd skazał byłego przywódcę prokurdyjskiej opozycyjnej Ludowej Partii Demokratycznej (HDP) Selahattina Demirtasa na 4 lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności za propagowanie terroryzmu - poinformowała telewizja CNN Turk.

Jest to pierwszy wyrok skazujący wobec tego jednego z najbardziej znanych tureckich polityków, który przebywa od 23 miesięcy w areszcie. Sąd będzie rozpatrywał jeszcze inne stawiane mu zarzuty dotyczące terroryzmu i dlatego Demirtasowi grozi łączna kara do 142 lat więzienia. Oskarżony konsekwentnie utrzymuje, że jest niewinny.



Za propagowanie terroryzmu sąd uznał przemówienie wygłoszone przez Demirtasa w 2013 roku, kiedy to rząd prowadził rozmowy z bojownikami kurdyjskimi w sprawie zawieszenia broni.



Oskarżony o ten sam czyn były deputowany HDP Sirri Sureyya Onder został w piątek skazany na trzy i pół roku pozbawienia wolności - podała CNN Turk.



Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zarzuca Demirtasowi i HDP powiązania z nielegalną Partią Pracujących Kurdystanu (PKK), prowadzącą przez dziesięciolecia zbrojną walkę z państwem tureckim. Demirtas i HDP zaprzeczają jakiejkolwiek współpracy z PKK, uznawaną przez Turcję, Unię Europejską i USA za organizację terrorystyczną.



Demirtas kandydował na prezydenta Turcji w czerwcowych wyborach. Swą kampanię prowadził z aresztu, głównie za pomocą mediów społecznościowych. Erdogan wygrał już w pierwszej turze, zdobywając 52,59 proc. głosów, natomiast wynik Demirtasa to 8,40 proc. HDP pozostaje jednak drugim co do wielkości ugrupowaniem opozycyjnym w tureckim parlamencie.

Źródło: Voice of America / Hilmi Hacaloğlu Selahattinowi Demirtasowi grożą 142 lata więzienia