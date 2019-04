Przegląd prasy. Funkcjonariusze CBŚ trzymali parasol ochronny nad seksbiznesem

Video: tvn24

"Czy CBA tropi swoich poprzedników"? Reporterka pyta,...

25.04 | Paweł Wojtunik złożył do prokuratury zawiadomienie, w którym zarzuca przekroczenie uprawnień przez szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernesta Bejdę. Były szef CBA w zawiadomieniu powołał się na ustalenia dziennikarzy magazynu "Czarno na białym" i portalu tvn24.pl dotyczące poszukiwania haków na byłych szefów służb przez byłego agenta CBA Wojciecha J. O komentarz do sprawy próbowała zapytać koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego reporterka TVN24, jednak odpowiedział on milczeniem.

»