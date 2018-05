Sekretarz generalny ONZ: mamy do czynienia z nową zimną wojną





Żyjemy w niebezpiecznym świecie, zimna wojna wróciła, ale bez mechanizmów bezpieczeństwa - powiedział w środę w Brukseli sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wskazywał na konieczność utrzymania porozumienia nuklearnego z Iranem.

Tusk: Powinniśmy być wdzięczni Trumpowi. Dzięki niemu pozbyliśmy się złudzeń - Jesteśmy... czytaj dalej » - Pierwszy raz od wielu dekad kwestionowane są zasady nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia zarówno nuklearnej, jak i chemicznej - oświadczył Guterres na konferencji prasowej po rozmowach z przewodniczącym Komisji Europejskiej.

"Nowa zimna wojna"

- Ta nowa zimna wojna, z którą mamy do czynienia, jest o tyle bardziej niebezpieczna od poprzedniej, że obecnie nie ma mechanizmów dialogu, wzajemnych kontaktów i nadzoru, zabezpieczających przed sytuacją, w której jakiś incydent spowodowałby wymknięcie się sytuacji spod kontroli - wskazywał.

Spotkanie sekretarza generalnego ONZ oraz przewodniczącego Komisji Europejskiej w belgijskiej stolicy odbyło się w momencie, gdy Unia Europejska stara się zachować porozumienie nuklearne z Iranem, które stanęło pod znakiem zapytania po wycofaniu się z niego Stanów Zjednoczonych.

- Zakończenie tego porozumienia byłoby poważnym zagrożeniem dla tego obszaru świata (Bliskiego Wschodu) - ostrzegał Juncker.

Konflikty, zmiany klimatyczne, rewolucja technologiczna

Guterres stwierdził, że obecnie na świecie wybucha coraz więcej konfliktów, powiązanych zarówno ze sobą, jak i z globalnym terroryzmem, który "może zaatakować w każdym miejscu". Jego zdaniem rosnącym zagrożeniem są także "szybsze niż się zdaje" zmiany klimatyczne czy globalizacja, która przynosząc wiele dobrego, powoduje jednocześnie "dramatyczne powiększanie się nierówności" ze "straszliwymi konsekwencjami" dla dobrobytu ludzi i światowego bezpieczeństwa.

Jako czynniki, które mogą zdestabilizować system bezpieczeństwa, sekretarz generalny ONZ wymienił też elementy rewolucji technologicznej, takie jak inżynieria genetyczna czy sztuczna inteligencja.

- Wszystko to będzie miało ogromny wpływ na gospodarkę, społeczeństwa i rynki pracy - wskazał.



Guterres podkreślił, że ze względu na pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa na świecie "sprawą najwyższej wagi" jest utrzymanie dwóch czynników: międzynarodowych organizacji kontroli i nadzoru oraz rządów prawa w stosunkach międzynarodowych.



Jego zdaniem są to powody, dla których Unia Europejska powinna odgrywać znaczącą rolę na arenie międzynarodowej, być "bardziej zjednoczona, silniej obecna i skuteczniejsza".



Sprawa porozumienia z Iranem ma być omówiona podczas środowej kolacji szefów państw i rządów Unii Europejskiej w Sofii. Juncker podkreślał, że Unia wykorzysta wszelkie sposoby, by utrzymać umowę przy życiu.