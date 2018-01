Sejmowa komisja rekomenduje uchylenie Petru immunitetu





»

Komisja regulaminowa spraw poselskich i immunitetowych rekomenduje Sejmowi uchylenie immunitetu byłemu liderowi Nowoczesnej Ryszardowi Petru i tym samym udzielenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.

O uchylenie posłowi immunitetu wnioskował sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i zastępca koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik, który pod koniec sierpnia skierował przeciwko Petru prywatny akt oskarżenia.

Wąsik oskarża Petru o pomówienie w związku ze słowami, jakie były szef Nowoczesnej wypowiedział w trakcie publicznego wystąpienia 16 lipca 2017 roku przed budynkiem Sejmu. Petru nazywał wówczas Wąsika oraz ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego przestępcami.



W połowie września pełnomocnik Wąsika złożył w Sejmie wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Ryszarda Petru. Bez uchylenia immunitetu przez Sejm sąd w danej sprawie nie może prowadzić procesu posła.

"Nie można osoby oskarżonej nazwać przestępcą"

Obecny na wtorkowym posiedzeniu komisji pełnomocnik Wąsika argumentował, że zgodnie z polskim prawem, dopóki nie zapadnie prawomocny wyrok w danej sprawie, nie można osoby oskarżonej uznać za winną, a co za tym idzie, nie można nazwać jej przestępcą.



Jak mówił, Petru doskonale zdawał sobie sprawę z nieprawomocności wyroku w sprawie Wąsika i Kamińskiego i mimo to wielokrotnie nazywał polityków przestępcami. Pełnomocnik wskazywał również, że Petru pomawiał Wąsika poprzez wypowiedzi medialne oraz w mediach społecznościowych także po złożeniu aktu oskarżenia w jego sprawie.

"Wyrażanie poglądów politycznych"

Podczas posiedzenia komisji jako obrońca byłego lidera Nowoczesnej wystąpił szef PO Grzegorz Schetyna.

Polityk wskazywał, że immunitet parlamentarny powinien chronić posła przed stawianiem się przed sądem za wyrażanie swoich poglądów politycznych.

Schetyna podkreślił też, że Sąd Rejonowy w Warszawie uznał Wąsika winnym przekroczenia uprawnień i skazał go na 3 lata bezwzględnego pozbawienia wolności, a prezydent Andrzej Duda, ułaskawiając go, uznał - według Schetyny - że Wąsik popełnił przestępstwo.



Wąsik mówił, że będzie bronił swojego imienia, bo - jak uzasadniał - nie jest przestępcą. Petru z kolei ocenił, że uchylenie mu immunitetu jest formą "zakneblowania ust opozycji".

Afera gruntowa

W marcu 2015 r. Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście skazał w I instancji Kamińskiego i Wąsika na 3 lata więzienia m.in. za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA podczas "afery gruntowej" w 2007 roku.

Na kary po 2,5 roku skazano dwóch innych byłych członków kierownictwa CBA. Zanim Sąd Okręgowy w Warszawie zbadał ich apelację, w listopadzie 2015 roku prezydent Andrzej Duda ułaskawił wszystkich czterech, umarzając postępowanie sądowe.

W marcu 2016 roku SO uchylił wyrok SR i wobec aktu łaski prawomocnie umorzył sprawę. Od tego orzeczenia kasacje do SN złożyli oskarżyciele posiłkowi (m.in. oskarżony o łapówkę Piotr Ryba oraz rodzina Andrzeja Leppera).

W lutym 2017 r. trzech sędziów SN zadało pytanie prawne w sprawie ułaskawienia - do odpowiedzi rozpatrywanie kasacji odroczono. 31 maja 2017 r. siedmioro sędziów SN uznało w uchwale, że prawo łaski prezydent może stosować wyłącznie wobec prawomocnie skazanych. Według nich, ułaskawienie takie, jak z 2015 r., "nie wywołuje skutków procesowych".



W czerwcu 2017 r. marszałek Sejmu Marek Kuchciński wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, czy akt łaski to uprawnienie, które wykonuje prezydent osobiście i bez ingerencji innych podmiotów, czy też przy ich udziale, a jeśli tak, to kto uczestniczy w jego wykonywaniu - i czy jest to SN. Marszałek Sejmu chce też rozstrzygnięcia, czy SN może dokonywać wiążącej interpretacji konstytucji w związku z wykonywaniem prerogatywy prezydenta o akcie łaski oraz decydować, czy akt ten został skutecznie wykonany.



Sąd Najwyższy zdecydował na początku sierpnia 2017 r. o zawieszeniu rozpatrywania sprawy kasacyjnej Kamińskiego (dziś - ministra koordynatora służb specjalnych) i innych b. szefów CBA do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny sprawy sporu kompetencyjnego między SN a prezydentem w sprawie prawa łaski.