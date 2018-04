Wiceminister o apelu do sędziów: to nawoływanie do łamania prawa

Wiceminister o apelu do sędziów: to nawoływanie do łamania prawa

17.08 | Z pewnością nie będzie tego typu zagrożeń nawołujących do łamania prawa przez tych, którzy tego prawa mają pilnować - powiedział w rozmowie z TVN24 wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. To odpowiedź na apel członków Forum Współpracy Sędziów, by sędziowie nie wyrażali zgody na objęcie stanowisk i funkcji w trybie wynikającym z lipcowej nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych.

