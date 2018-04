"Wywalczyliśmy kolejny kamyczek". Protestujący rodzice spisali swoje postulaty

Zostały spisane postulaty protestujących rodziców osób niepełnosprawnych. Będą one przedmiotem prac Kancelarii Prezydenta - oświadczył prezydencki minister Wojciech Kolarski po spotkaniu z protestującymi w Sejmie. Wcześniej z rodzicami rozmawiał prezydent Andrzej Duda. - Jesteśmy bardzo zadowoleni. Czekaliśmy tak długo na osobę decyzyjną i wywalczyliśmy kolejny kamyczek pomocy dla osób niepełnosprawnych - mówiła Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych.

Od środy w Sejmie trwa protest rodzin osób niepełnosprawnych. W piątek z protestującymi spotkał się prezydent Andrzej Duda. Zapowiedział, że zostanie przygotowany projekt ustawy realizujący postulaty protestujących. Andrzej Duda poprosił o spisanie wszystkich spraw, które zdaniem rodziców dzieci niepełnosprawnych powinny zostać załatwione.

Po tym, gdy prezydent opuścił Sejm, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski spotkał się z protestującymi w prezydenckim gabinecie w Sejmie, by spisać wspólnie ich postulaty.

- W imieniu pana prezydenta spotkałem się osobami protestującymi w Sejmie. Zostały spisane postulaty, w dwóch egzemplarzach. Z jednym z tych egzemplarzy udaję się do Kancelarii Prezydenta i te postulaty będą przedmiotem pracy Kancelarii - wyjaśniał Kolarski po spotkaniu.

Dwa postulaty

Według protestujących w Sejmie rodziców dzieci niepełnosprawnych priorytetowe są dwa postulaty. Pierwszy z nich to wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia - w kwocie 500 złotych miesięcznie, bez kryterium dochodowego. Dodatek miałby nie być wliczany do dochodu osoby niepełnosprawnej.

Drugi to zrównania kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równowartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.

Jak zaznaczyła Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych, "nie zostało obliczone jeszcze minimum socjalne dla rodziny z osobą niepełnosprawną, tak że też to trzeba będzie uczynić".

"Prezydent jest gotów rozmawiać w tej sprawie z premierem"

- Prezydent zapowiedział, że na podstawie tych postulatów będą prowadzone prace w Kancelarii, konsultacje - wyjaśniał Kolarski. - Oczywiście we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pan prezydent jest gotów w tej sprawie rozmawiać z panem premierem Mateuszem Morawieckim - dodał prezydencki minister.

Pytany, czy zapowiedziany projekt będzie inicjatywą prezydencką, Kolarski odparł, że przede wszystkim ważne jest tu osiągniecie celu, czyli spełnienie postulatów protestujących.

Źródło: PAP/Bartłomiej Zborowski Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski spotkał się z protestującymi i wspólnie spisano ich postulaty

"Wywalczyliśmy kolejny kamyczek"

Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych po spotkaniu z prezydentem Andrzej Dudą i ministrem jego kancelarii powiedziała dziennikarzom, że rodzice "są bardzo zadowoleni".

- Czekaliśmy tak długo na osobę decyzyjną i przyszła. Wywalczyliśmy po prostu kolejny kamyczek pomocy dla tych osób niepełnosprawnych - mówiła.

Dodała, że czekają, aż zapowiadany przez prezydenta projekt trafi pod obrady Sejmu. Po tym, jak dziennikarz zwrócił uwagę, że najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się dopiero 8 maja, Hartwich odpowiedziała: - Ja nie znam grafiku [posiedzeń Sejmu - przyp. red.], ale wiem, że jest taka możliwość zebrania Sejmu wcześniej.