Sejm nie wybrał Rzecznika Praw Dziecka. "Nawet taka sprawa jest totalnie upartyjniona przez PiS"

Foto: PAP/Tomasz Gzell Video: Fakty TVN

Kto zostanie nowym RPD?

Kadencja Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia 2018 r. Będzie pełnił obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego RPD. O stanowisko to starali się: Ewa Jarosz, którą poparły PO, Nowoczesna i PSL, Paweł Kukiz-Szczuciński - kandydat Kukiz'15 oraz Sabina Lucyna Zalewska - kandydatka PiS. Ta ostatnia kandydatka wycofała się jednak. Wcześniej o kandydaturach dyskutowano w połączonych komisjach polityki społecznej i rodziny oraz edukacji, nauki i młodzieży. Po wysłuchaniu chętnych na to stanowisko posłowie z tych komisji zdecydowali o nie udzieleniu poparcia żadnemu z kandydatów. Głosowanie nad wyborem nowego Rzecznika Praw Dziecka zaplanowane jest na czwartek. Więcej w "Faktach" TVN o 19:00.

»