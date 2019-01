"Zagrożenia niezależności sądownictwa w Polsce są niestety dostrzegane przez inne kraje"

Sąd Najwyższy przesłał pismo do Komisji Europejskiej o zastosowaniu się do decyzji...

Video: tvn24

06.11 | Małgorzata Gersdorf jako pierwszy prezes Sądu Najwyższego przesłała do Komisji Europejskiej informację o środkach podjętych w Sądzie Najwyższym w celu pełnego zastosowania się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - poinformował we wtorek zespół prasowy SN.

