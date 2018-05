Trzynastu sędziów Sądu Najwyższego złożyło wnioski o dalsze orzekanie

Waldemar Żurek apeluje do sędziów, by nie kandydowali do KRS

Foto: tvn24 Video: tvn24

Waldemar Żurek apeluje do sędziów, by nie kandydowali do KRS

18.12 | Rzecznik KRS zaapelował do sędziów, by nie kandydowali do Krajowej Rady Sądownictwa, jeśli planowane zmiany w sposobie wyboru sędziów wejdą w życie.

»