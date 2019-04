"Najwyższe oburzenie" katowickich sędziów po słowach premiera. "Kłamstwo i pomówienia"

Video: tvn24

Jak premier Morawiecki "promował" Polskę za oceanem

24.04 | Po tym, co ostatnio powiedział szef rządu, zmiany w wymiarze sprawiedliwości mogą budzić jeszcze więcej wątpliwości i to nie tylko wśród polskich sędziów, których premier Morawiecki wprost porównał do kolaborujących z hitlerowcami sędziów francuskiego reżimu Vichy.

