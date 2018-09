Sędzia zapytała europejski trybunał. Sprawą zainteresowała się prokuratura

Prokuratura Regionalna w Łodzi wystąpiła o akta sprawy, w ramach której przewodnicząca składu sędziowskiego wysłała pytanie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Sędzia pytała o to, czy nowy sposób organizacji wymiaru sprawiedliwości jest zgodny z europejskimi normami. - Chcemy poznać uzasadnienie tego działania - przyznają prokuratorzy.

Śledczy będą przeglądać akta sprawy, która - na pierwszy rzut oka - niczym nie różni się od wielu innych procesów cywilnych. Oto miasto Łowicz żąda od wojewody łódzkiego prawie 2,4 mln złotych z tytułu otrzymania w latach 2005-2015 zbyt niskich, zdaniem samorządu, dotacji celowych.

"Tryb przyspieszony może oznaczać rozpatrywanie sprawy nawet kilka miesięcy" W ramach badania tej sprawy, Ewa Maciejewska przewodnicząca składu sędziowskiego, poprosiła o opinię Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Sędzia pytała, czy nowe, wprowadzone przez rząd regulacje dotyczące sądownictwa nie stoją w sprzeczności z europejskimi standardami.

W związku z zadaniem tego pytania sędzia Maciejewska została w zeszłym tygodniu wezwana do Rzecznika Dyscypliny Sądów Powszechnych. Teraz okazało się, że okoliczności wysłania zapytania chcą poznać prokuratorzy.

- Prokuratura Regionalna wystąpiła o udostępnienie jej akt. Nie wskazywała we wniosku, w jakim celu ich potrzebuje - mówi sędzia Paweł Sydor, rzecznik Sądu Okręgowego w Łodzi.

Podkreśla przy tym, że prokuratura ma podstawy prawne do tego, żeby zażądać akt spraw cywilnych, jeżeli tego potrzebuje.

Pod lupą

Po co jednak prokuratorom akta sporu pomiędzy miastem Łowicz a Skarbem Państwa? To pytanie zadaliśmy Krzysztofowi Bukowieckiemu, rzecznikowi Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

- Chcemy dowiedzieć się, jakie było uzasadnienie decyzji o wysłaniu pytania do TSUE - mówi prokurator.

Zaznacza, że po przeanalizowaniu akt, śledczy podejmą decyzję co do tego, czy przystąpić do postępowania.

- Czy to ma być sygnał dla sędziów, którzy zadają pytania do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości? - dopytywała Katarzyna Pasikowska - Poczopko, reporterka TVN24.

- Nie sądzę - odparł prokurator Bukowiecki.

Strach przed "dyscyplinarką"

O tym, dlaczego sędzia Maciejewska wysłała pytanie do TSUE informował już Sąd Okręgowy.

W przesłanym TVN24 komunikacie rzeczniczka łódzkiego sądu okręgowego przekazywała, iż zdaniem sądu "dotychczasowy przebieg postępowania wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że przyszły wyrok w sprawie może być dla Skarbu Państwa niekorzystny".

- Sąd Okręgowy podjął realną obawę, że w razie wydania określonego rozstrzygnięcia niekorzystnego dla Skarbu Państwa, w stosunku do składu orzekającego może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne, które będzie motywowane politycznie, co jest możliwe według nowych, obowiązujących przepisów – wyjaśniła Monika Pawłowska-Radzimierska, rzeczniczka łódzkiego sądu.

Łódzcy sędziowie protestują

Łódzcy sędziowie protestują

Tego samego dnia, w którym sędzia Maciejewska została wezwana w charakterze świadka, samorząd sędziów okręgu łódzkiego podjął uchwałę, w której m.in. krytykuje fakt wzywania członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" przez zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych.

Wezwania mają związek z krytycznymi wypowiedziami sędziów (m.in. Krystiana Markiewicza, Bartłomieja Przymusińskiego i Igora Tulei) na temat legalności i sposobu funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa.

Oglądaj Wideo: Krzysztof Skórzyński/Fakty TVN 25.09.2018 | Sprawą Sądu Najwyższego zajmie się TSUE. Premier: krok, który urywa dialog

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego krytykuje też sposób pracy Krajowej Rady Sądownictwa przy wyborze kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Zdaniem łódzkich sędziów, preferowani są kandydaci w oparciu "o kryteria polityczne, a nie merytoryczne".

Na koniec apelowali do prezydenta Andrzeja Dudy, aby ten wstrzymał się z powoływaniem nowych sędziów Sądu Najwyższego do momentu, aż wyjaśnione zostaną wątpliwości co konstytucyjności i legalności działania obecnej Krajowej Rady Sądownictwa.