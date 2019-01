Sędzia Zaradkiewicz chce orzekać. Pozywa Sąd Najwyższy

Foto: Zbyszek Kaczmarek/REPORTER/East News Video: tvn24

Pawłowicz przeciwna kandydaturze Zaradkiewicza. W jego...

28.08 | Krajowa Rada Sądownictwa wyłoniła we wtorek, w dwóch turach głosowania, siedmioro kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. Wśród nich podwładnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry Kamila Zaradkiewicza. Wcześniej w trakcie obrad posłanka PiS Krystyna Pawłowicz miała wątpliwości co do tej kandydatury. W jej obronie stanął minister Ziobro.

