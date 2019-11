"Skutek natychmiastowy". Prezes sądu zawiesił Pawła Juszczyszyna

"Ludność Zimbabwe zbliża się stopniowo do sytuacji, w której będzie narażona na głód sprowokowany przez samego człowieka" - pisze w swoim raporcie Hilal Elver, specjalna przedstawicielka Narodów Zjednoczonych do spraw prawa do żywności. Jak wynika z jej sprawozdania w Zimbabwe 2,2 mln mieszkańców cierpi dotkliwe niedożywienie. zobacz więcej »