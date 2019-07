"Sprawa oczywista jest najbardziej strzeżoną tajemnicą III Rzeczpospolitej po 1989 roku"





»

"Sprawa oczywista jest najbardziej strzeżoną tajemnicą III... Foto: tvn24 Video: tvn24 "Sprawa oczywista jest najbardziej strzeżoną tajemnicą III... 18.08| - Ja tak głęboko się zastanawiam, co na tych listach jest, co to jest za tajemnica, że sprawa oczywista jest najbardziej strzeżoną tajemnicą III Rzeczpospolitej po 1989 roku - mówił w "Faktach po Faktach" sędzia Sądu Najwyższego, profesor Krzysztof Rączka, komentując brak publikacji przez Kancelarię Sejmu nazwisk sędziów popierających kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. - Ta sprawa bulwersuje mnie bardzo, ponieważ ona ciągnie się już od blisko roku czasu - dodał. zobacz więcej wideo »

"Mamy już w Polsce taki precedens, że premier nie opublikowała... Foto: tvn24 Video: tvn24 "Mamy już w Polsce taki precedens, że premier nie... 18.08| - To jest pewna analogia, mamy już w Polsce taki precedens, że premier nie opublikowała wyroku Trybunału Konstytucyjnego, co jest ewidentnym deliktem konstytucyjnym - mówił sędzia Krzysztof Rączka w "Faktach po Faktach", nawiązując do nieopublikowania wyroku TK w 2016 roku przez ówczesną premier Beatę Szydło. zobacz więcej wideo »

Foto: tvn24 | Video: tvn24 Sędzia Krzysztof Rączka o braku publikacji nazwisk sędziów popierających kandydatów do KRS

- Ja tak głęboko się zastanawiam, co na tych listach jest, co to jest za tajemnica, że sprawa oczywista jest najbardziej strzeżoną tajemnicą III Rzeczpospolitej po 1989 roku? - mówił w "Faktach po Faktach" sędzia Sądu Najwyższego prof. Krzysztof Rączka, komentując brak publikacji przez Kancelarię Sejmu nazwisk sędziów popierających kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. - Ta sprawa bulwersuje mnie bardzo, ponieważ ona ciągnie się już od blisko roku - dodał.

ZOBACZ CAŁY PROGRAM "FAKTY PO FAKTACH" W TVN24GO

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł pod koniec czerwca, że Kancelaria Sejmu ma udostępnić wykaz nazwisk sędziów popierających kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Posłowie klubu Platformy Obywatelskiej - Koalicji Obywatelskiej złożyli we wtorek dwa wnioski w tej sprawie, w tym jeden o oficjalne ponaglenie szefa Kancelarii Sejmu w sprawie wykonania wyroku. W czwartek PO-KO poinformowała, że składa zawiadomienie do prokuratury.

"Sprawa wydawała się oczywista"

O braku publikacji nazwisk sędziów mówił w "Faktach po Faktach" prof. Krzysztof Rączka, sędzia Sądu Najwyższego. "Składam dziś zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa" Składam dziś... czytaj dalej » - Ta sprawa bulwersuje mnie bardzo, ponieważ ona ciągnie się już od blisko roku - ocenił.

Jak stwierdził, "sprawa wydawała się oczywista, ale musiała dojść aż do orzeczenia Naczelnego Sadu Administracyjnego, który już prawomocnie 28 czerwca orzekł, że marszałek Sejmu ma obowiązek udostępnić tę listę". Rączka mówił, że "marszałek Sejmu nie wykonuje prawomocnego orzeczenia sądu, co jest sprzeczne ze standardami, jakimikolwiek, demokratycznego państwa prawnego". - Ja tak głęboko się zastanawiam, co na tych listach jest, co to jest za tajemnica, że sprawa oczywista jest najbardziej strzeżoną tajemnicą III Rzeczpospolitej po 1989 roku? - kontynuował.

"Mamy już w Polsce taki precedens, że premier nie opublikowała wyroku Trybunału Konstytucyjnego"

Sędzia Rączka był dopytywany, co może być na listach poparcia do nowej KRS. - Nie chciałbym spekulować (…) coś być musi, skoro marszałek Sejmu z takim uporem, a inni politycy szukają wytłumaczeń najdziwaczniejszych – stwierdził. - Zaraz pan marszałek ogłosi, że idzie na urlop i że w sierpniu są wakacje Sejmu i w związku z tym "poczekamy do września, a we wrześniu zobaczymy, co jeszcze się stanie" - mówił o sytuacji, w której Kancelaria Sejmu miałaby dalej nie publikować nazwisk.

Podkreślił, że "Kancelaria Sejmu powinna natychmiast ujawnić te listy". - My jako obywatele mamy prawo wiedzieć, kto zgłaszał kandydatury do Krajowej Rady Sądownictwa, co do której istnieją bardzo poważne wątpliwości i tymi wątpliwościami interesuje się także Unia Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - mówił.

- To jest pewna analogia, mamy już w Polsce taki precedens, że premier nie opublikowała wyroku Trybunału Konstytucyjnego, co jest ewidentnym deliktem konstytucyjnym - dodał, nawiązując do nieopublikowania wyroku TK w 2016 roku przez ówczesną premier Beatę Szydło.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Mamy już w Polsce taki precedens, że premier nie opublikowała wyroku Trybunału Konstytucyjnego"