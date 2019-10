"Bunt w Trybunale Konstytucyjnym wynika z irytacji tym, co robi Julia Przyłębska"

Gareth Bale udzielił wywiadu gazecie "The Telegraph", w którym opowiedział o golfie, swojej największej pasji, planach na emeryturę, ale też przyznał się do niewiedzy. - W 99 procentach nie mam pojęcia, o co chodzi z brexitem. Nawet nie wiem, kto jest premierem Wielkiej Brytanii - wyznał walijski piłkarz Realu Madryt. zobacz więcej »