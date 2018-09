"Będę mówił prawdę". Sędziowie przed rzecznikiem dyscyplinarnym

Zarzut jest bardzo enigmatyczny. Myślę, że można to ująć jednym zdaniem: mówienie prawdy - powiedział w piątek sędzia Igor Tuleya pytany, jaki jest powód wezwania go przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego do złożenia wyjaśnień. Tuleya jest jednym z czworga sędziów, którzy są przesłuchiwani w czwartek i piątek.